Коли в Україні вдарить мороз до 10 градусів

Уже в листопаді в Україні очікується мороз до -10 градусів. Втім, найближчими днями таких температурних показників ще не буде.

Коли чекати -10 градусів, — в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде 10 градусів морозу

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 16 – 17 листопада в Україні знову потеплішає.

"І ось такі +3 – +9, навіть до +10 очікуємо, що принаймні на вихідні будуть у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години", – зазначала Наталія Птуха.

Водночас експертка наголошувала, +15 вже не очікується. Хіба що на Півдні 16 – 18 листопада ще може пригріти до +13 градусів.

Синоптикиня зауважила, наступний тиждень буде теплішим за цей. Так, 19 – 20 листопада на Півдні вночі +1 – +7 градусів, вдень +6 – +12. На решті території вночі від +3 до -3 градусів, вдень +3 – +8 градусів. Однак на Заході 20 листопада близько 0 градусів.

У Карпатах вночі -1 – -6, вдень від -4 до +2 градусів.

Далі, 21 – 22 листопада, вночі та вдень в Україні від +3 до -3 градусів. На Заході -1 – -6 градусів. У південних та східних областях +1 – +7, вдень 21 листопада +7 – +12 градусів.

Згідно з консультативним прогнозом, уже наприкінці наступного тижня мороз посилиться.

23 – 25 листопада вночі -4 – -10 градусів, вдень 0 – -5 градусів, на Півдні та Сході країни вночі 0 – -6 градусів, вдень 0 – +6 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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До речі, наступного тижня в Україні також очікується сніг. Зокрема, 19 листопада у східних, вночі й у більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, 20 листопада у західних та північних областях дощ з переходом у мокрий сніг.