Найморозніша ніч по всій Україні: коли буде найбільший холод

Цього тижня погода в Україні буде доволі-таки мінливою. Очікуються температурні гойдалки. Без значних морозів не обійдеться.

Який день тижня буде найпрохолоднішим, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли чекати найбільшого морозу

Синоптикиня розповідала, що вночі вівторка на Заході та Півночі переважно 3 – 8 морозу, а вдень 0 – 5 морозу. На решті території України вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 1 – 6 тепла.

Наталія Птуха зауважила, що 17 січня на територію нашої держави почне поширювати свій вплив антициклон – поле підвищеного тиску з Південного Заходу. З території Балкан піде на нашу територію. Як наслідок, у більшості областей переважатиме погода без опадів. Трішки може бути в Карпатах, вдень і на Закарпатті невеликий сніг.

Вночі на Півдні, у східних областях та на Закарпатті 4 – 9 морозу. Решта території 10 – 15 морозу. Вдень 1 – 6 морозу. Тобто очікується певне зниження температури. У північних, північно-східних областей 4 – 9 морозу. Лише на Півдні та Закарпатті від 3 морозу до 2 тепла може бути.

Ніч на середу найморозніша по всій Україні, але не такі інтенсивні морози, як були. На Чернігівщині та Сумщині традиційно будуть нижчі значення, але до -15, більше не очікуємо,

– підкреслила Птуха.

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Прогноз погоди на 17 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додала, що 18 січня очікується підвищення температури. Так, вночі в південних і західних областях від 1 тепла до 4 морозу, а вдень 4 – 9 тепла. У Криму навіть до +11 може бути, зауважила синоптикиня.

Тим часом на Сході та Північному Сході вночі ще мороз 7 – 12 градусів, а вдень також від 3 морозу до 2 тепла. Решта території вночі 4 – 9 морозу, вдень 1 – 6 тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру