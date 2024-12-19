Коли буде похолодання й чи вдарять сильні морози до -30 градусів

На вихідних в Україні різко похолодало, – подекуди температура повітря знизилася вже до -14 градусів. Втім, надовго значні "мінуси" не затрималися. Знову прийшло потепління.

Якою буде погода найближчим днями, чи вдарять сильні морози в Україні вже незабаром, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

Найближчими днями, 19 – 20 грудня в Україні переважно без опадів. Тільки у середу на Північному Сході, вдень четверга на Заході та Півночі подекуди невеликий дощ з мокрим снігом.

Температура вночі від +4 до -2 градусів. Вночі 19 грудня на Сході країни до -6 градусів. Вдень 0 – +7, у південній частині, 19 грудня також у західних областях +6 – +12 градусів,

– прогнозували в Укргідрометцентрі.

У суботу в центральних, вночі й у північних областях та в Карпатському регіоні невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень на Сході, Півдні й у Криму невеликий дощ. Протягом доби від -2 до +5 градусів, втім, на Півдні вдень +4 – +9.

Також у південній частині й Карпатах вночі та вранці подекуди туман. На Північному Сході на дорогах місцями ожеледиця. Вітер найближчими днями південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.

Сильні морози до -30 градусів в Україні ще не очікуються. Різкого похолодання поки не буде.

-20 градусів точно ні, не очікуємо. Навіть якщо вже дивитися на початок наступного тижня, якраз-таки передріздвяні дні, там трошечки може бути нижча температура, ніж зараз. Буквально на кілька градусів,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас представниця Укргідрометцентру зазначила, короткочасні затоки холоду можливі. Втім, коли саме, – поки невідомо.

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До речі, якою може бути погода на Різдво, 25 грудня, в Україні, – дізнайтеся вже зараз за посиланням у нашому матеріалі.