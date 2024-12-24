До -13 градусів: коли в Україні посиляться морози
24 грудня 2024, 08:00Читать новость на русском
Цього тижня в Україні очікується похолодання. Подекуди температура повітря може знизитися вже до -13 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Морози в Україні
За прогнозом Кібальчича, уже в п'ятницю, 27 грудня, очікується зниження температури. Так, метеоролог писав, що вночі -4 – +1 градус, вдень -2 – +3. Найпрохолодніше буде в Карпатах і на Прикарпатті. Вночі вже -5 – 10 градусів, вдень -2 – -7.
У суботу морози, ймовірно, посилиться. Вночі вже -2 – -7 градусів. Вдень -3 – +2 градуси. У Карпатах вночі -8 – -13 градусів, вдень -3 – -8.
Погода на Різдво
- Ігор Кібальчич також писав, що погоду на Різдво в Україні обумовлюватиме східний гребінь антициклону Gunther. Через це в більшості областей очікується досить спокійна погода, без опадів. Винятком стане Карпатський регіон і Південь. Там буде відчуватися вплив фронтальних розділів, пов'язаних із циклоном над півднем Балканського півострова.
- На Заході вночі подекуди невеликий сніг і мокрий сніг. Вдень помірний очікується тільки в Карпатах і на Прикарпатті. Також подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень -2 – +3. На Закарпатті 0 – +5 і +3 – +8 відповідно. У Карпатах упродовж доби -2 – -7 градусів.
- На Півночі вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Протягом доби температура буде коливатися в межах -2 – +3 градусів.
- У центральній частині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень подекуди пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0 – +5 градусів, вдень +2 – +7.
- На Півдні вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощі. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Упродовж доби +3 – +8 градусів. На півдні Криму вдень до +13.
- На Сході хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0 – +5 градусів, вдень +2 – +7.