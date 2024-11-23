Де і коли в Україні вдарить мороз до 12 градусів

На вихідних, 23 – 24 листопада, в Україні очікується нестійка погода з дощами та мокрим снігом. Окрім того, похолодає. Подекуди вже до -12 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Морози в Україні

На вихідних в Україні буде мінлива погода під впливом області низького тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу. Очікуються різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер.

"Пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Посилиться вітер, місцями до 17 – 22 метрів на секунду. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву", – зазначив Ігор Кібальчич.

Також розповів, що в Україні знизиться температура. Найпрохолодніше буде в Карпатах. Там очікується мороз до -12 градусів.

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Погода на суботу, 23 листопада

На Заході вночі подекуди невеликий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -3 – -8 градусів, вдень -3 – +2.

На Півночі вночі значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Вдень у Сумській області невеликі, часом помірні опади. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура протягом доби в межах -1 – +6 градусів.

У центральних областях упродовж доби значні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, однак, вночі та вранці пориви 17 – 22 метрів на секунду. Температура вночі +6 – +12 градусів, вдень поступово знизиться до +4 – +10..

На Півдні дощі, подекуди значні. У горах Криму й місцями на Одещині з мокрим снігом. Вітер південний з переходом вдень на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, вночі пориви 17 – 22 метрів на секунду. Вночі +10 – +15, вдень зниження до +3 – +10 градусів.

На Сході вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі. У Харківській області з переходом у мокрий сніг. Вітер переважатиме південний, 9 – 14 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду. Вночі +3 – +10, вдень +9 – +14 градусів.

Погода на неділю, 24 листопада

На Заході вночі вже без істотних опадів, вдень і ввечері у Карпатах та на Закарпатті подекуди сніг та мокрий сніг. Вночі вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі в межах -3 – -8 градусів, у Карпатах до -12 градусів, зазначив Кібальчич. Вдень -2 – +3.

На Півночі без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -2 – -7 градусів, вдень -2 – +3 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень 0 – +5.

На Півдні вночі подекуди невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі та вранці пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі -2 – -3 градуси, вдень +2 – +7.

На Сході вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі та вранці пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі -2 – -3 градуси, вдень -1 – +4 градуси.