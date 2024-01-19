Коли знову посиляться морози: дата вже відома
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні знову потеплішало. У частині областей стовпчики термометрів сягнули +12 градусів. Втім, морози посиляться.
Коли чекати похолодання, де і в яких областях буде найнижча температура, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.
До речі Пригріє до +12: чи буде в Україні аномальне потепління
Морози знову зміцніють
В Укргідрометцентрі спрогнозували, що вночі суботи, 21 січня, у північних та західних, вдень у більшості центральних та північно-східних областей пройде невеликий сніг. На решті території – без опадів.
Вночі 4 – 9 морозу, на Північному Сході до 15 морозу, вдень 1 – 6 морозу, на Півдні та Заході близько 0,
– зазначили синоптики.
Зауважимо, що напередодні в коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру розповідала, що у п'ятницю зміняться повітряні потоки. Вони вже будуть північно-західними. До України надійде холодніша повітряна маса, тож температура знизиться.
"19-го ще поступове зниження, а ось 20 січня вже знову практично по всій території і вдень, і вночі 2 – 8 морозу, у південних та східних областях від 3 морозу подекуди до 4 тепла", – зазначила Наталія Птуха.
Зверніть увагу Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Чи вдарять цієї зими ще сильні морози
- Синоптикиня відповіла, чи можливо, що найсильніші морози за цю зиму вже були. Зокрема, коли у частині областей температура знизилася до -25 градусів.
- Наталія Птуха зазначила: "Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати".