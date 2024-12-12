Коли по всій Україні вдарять великі морози й чи буде ще значне потепління

Уже найближчими днями в Україні різко похолодає. Вдарять значні морози, зокрема, до -14 градусів.

Де і коли чекати найбільшого холоду, і чи буде ще потепління у грудні, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні: чи буде ще потепління

Синоптики прогнозували, що 11 грудня будуть невеликі опади, – переважно сніг. На Півдні та Сході помірний дощ з мокрим снігом.

Тим часом у більшості центральних і Харківській областях вночі подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу. Вдень у північних, західних, Черкаській і Вінницькій – без опадів. Температура вночі та вдень від -4 до +2 градусів, а на Південному Сході навіть 0 – +5 градусів.

У п'ятницю вночі в Україні, крім Заходу та Південного Заходу, вдень на Лівобережжі й у Криму невеликий сніг. На решті території, у суботу по всій Україні без опадів.

Очікується зниження температури вночі 13 грудня до -1 – -8 градусів, 14 грудня до -6 – -14 градусів, вдень -1 – -6, у південній частині та більшості західних областей від -2 до +3 градусів,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, на дорогах України місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду. Втім, 13 грудня подекуди, крім західних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

До слова, абсолютний мінімум температури, яку фіксували в Україні за всю історію метеорологічних спостережень сягає -24 – -32 градусів. Однак, на Сході, Північному Сході й у Чернівецькій області подекуди -33 – -35, на Прикарпатті навіть до -38 градусів. На Закарпатті та Півдні – -17 – -23 градуси, на півдні Криму -10 – -19 градусів.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила: "Сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода".