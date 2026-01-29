Готуються всі – від ДСНС до ЗСУ: Кулеба попередив про ймовірний удар Росії у морози

Олексій Кулеба заявив, що Росія може готувати нові удари по Україні, зокрема під час чергового похолодання. Служби, дотичні до захисту країни та ліквідації наслідків, готуються до доможливих атак.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.

Що відомо про нові удари по Україні?

Олексій Кулеба пояснив, що погода суттєво впливає на роботу енергосистеми. Температури до -20 градусів створюють додаткове навантаження на неї. Водночас енергетика потерпає від систематичних атак Росії, що створює "кліматичний та енергетичний геноцид".

Вони (росіяни – 24 Канал) роблять все, щоб зруйнувати нашу енергосистему. Попри це, безумовно, за підтримки наших партнерів, не тільки в обладнанні, але й підтримки нашої ППО – ми тримаємо енергетичну систему, вона зараз працює,

– сказав Кулеба.

Найскладніше наразі, за його словами, у Києві та Київській області. Водночас потепління має знизити споживання електроенергії. Це дасть більше можливостей для планування графіків постачання, додав міністр.

Наступного тижня ми бачимо морози, які йдуть, і різке похолодання. Всі служби відповідно готуються до цього…І готуються наші Збройні сили. Тому що, не секрет, що ми можемо очікувати новий удар,

– попередив Кулеба.

Віцепрем'єр також подякував за допомогу Європі та США. Окремо він згадав довгострокову підтримку Італії, яка виділяє понад 100 мільйонів євро на відновлення Одеси.

В якому стані енергетика України?