Чи вдарять сильні морози до кінця січня
Джерело:NV
Незабаром в Україні знову потеплішає. Втім, ненадовго. Наприкінці тижня можуть посилитися морози.
Чи вдарять сильні морози до кінця січня, відповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що підвищення температури очікується вже в середу.
Дивіться також Кілька днів поспіль: в яких областях знову йтиме сніг
Чи будуть ще люті морози в січні
25 січня в Україні очікується підвищення температури. Упродовж доби буде в межах від -1 до +5 градусів. Втім, у східних областях дещо прохолодніше, зокрема, від 2 – 7 морозу.
Цікаво, що вже 26 січня циклон, який принесе мокрий сніг, почне виходити у бік країни-агресора. За два дні період опадів в Україні завершиться.
Втім, наприкінці тижня знову похолодає, зауважила синоптикиня. Однак, про сильні морози поки що не йдеться.
"29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з північного заходу, та через поле підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений", — зазначила Птуха й пояснила, що сніг якщо і буде, то зовсім незначний.
Синоптикиня прогнозує, що в останні дні місяця буде більше прояснень, температура знизиться.
Мороз практично по всій території України. Якої інтенсивності, — наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, поки що не очікуємо,
– підкреслила Птуха.
Зверніть увагу Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Яка буде погода в найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 24 січня у північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади.
- У четвер і п'ятницю в Україні пройде сніг та мокрий сніг. Також 25 січня у західних і північних областях з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь та хуртовина.
- Окрім Півдня, на дорогах ожеледиця.
- Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
- Вдень 24 січня в західних областях, 25 – 26 січня в більшості областей пориви 15 – 20 метрів, на високогір'ї Карпат 25 – 30.
- Вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. Втім, 24 і 25 січня на Лівобережжі 0 – 6 морозу, у східних областях і Карпатах до -10.
- Вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1 – 6 тепла.