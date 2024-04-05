У Ростовській області – спекотна ніч: росіяни бідкаються про "атаку" аеродрому в Морозовську
У Росії продовжується гарячий сезон "бавовни" та гучних звуків. Вночі 5 квітня гучно було у Ростовській області, зокрема, у місті Морозовськ.
Крім того, у районі аеродрому у цьому населеному пункті також "працювала протиповітряна оборона". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Морозовську було вночі гучно
Російські пропагандисти зазначили, що перші гучні звуки у місті почали лунати на початку першої ночі. За словами росіян, невідомі безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром.
У Морозовську було гучно в районі аеродрому: дивіться відео
Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків прольоту БпЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Наразі місцева влада Ростовської області не коментувала інформацію щодо вибухів у Морозовську.
У Морозовську бачили яскраві спалахи біля аеродрому: дивіться відео
Крім того, в місцевих пабліках окупантів пишуть, що в деяких місцях у Морозовську зникло світло. Загалом жителі міста повідомляли про більше ніж 60 вибухів.
У Морозовську пролунало більше ніж 60 вибухів: дивіться відео
Варто зазначити, що на аеродромі у Морозовську зосереджено близько 20 бортів Су-34. Ці літаки стабільно бомбардують крилатими авіаційними бомбами різні ділянки українського фронту.
Зрештою губернатор Ростовської області зухвало наголосив, що, за попередніми даними, у Морозівському районі "ППО знищила понад 40 цілей". Водночас він розповів, що у районі пошкоджено електропідстанцію, тому ведеться відновлення енергопостачання.
Окрім вибухів у Морозовську, росіяни також жалілися на вибухи у Ростові. Зокрема, їх чули жителі кількох районів міста.
Вибухи також чули й у Ростові / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Раніше було гучно у Курську і Воронежі
- У Курську і Воронежі був неспокійний вечір 4 квітня. Місцева влада попереджала про "загрозу атаки безпілотними літальними апаратами".
- Очевидці писали, що у Курську нібито працювала протиповітряна оборона. Зрештою стало відомо, що у кількох районах міста спалахнула пожежа.
- Так, місцева влада писала про займання 2 приватних будинків. Також горіли павільйони на Центральному ринку у місті.