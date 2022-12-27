Морпіх Діанов повернувся після операції на руці зі США

Морпіх Михайло Діанов повернувся з США, де йому провели успішну операцію на руці. Воїн зізнається, що зараз почувається трохи кепсько через знеболювальні, які тепер доводиться приймати.

Першим же ділом після повернення з США морпіх Михайло Діанов вирушив додому, аби подивитися, яку ялинку там встановили. Попереду у воїна довга реабілітація.

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Як почувається Михайло Діанов

Після операції у воїна болить рука, тому доводиться постійно приймати знеболювальні. Через них військовий почувається дещо кепсько, проте не втрачає притаманного йому оптимізму.

Під час операції у Михайла Діанова взяли шматок кістки зі стегна і вставили у понівечену руку. Після поранення й полону воїн втратив 4 сантиметри руки.

Михайло Діанов каже, що ще поїде у США і доноситиме до американців, що у них найкраща зброя, а у нас – найкращі воїни.

Треба їхати ще, далі посил України доносити до американців, що у них найкраща зброя, в нас - найкраща армія. Симбіоз. Щоб ми скоріше виграли війну, не треба її затягувати,

– каже воїн.

Що відомо про Михайла Діанова