Морпіх Діанов повернувся після операції на руці зі США
Джерело:ТСН
Морпіх Михайло Діанов повернувся з США, де йому провели успішну операцію на руці. Воїн зізнається, що зараз почувається трохи кепсько через знеболювальні, які тепер доводиться приймати.
Першим же ділом після повернення з США морпіх Михайло Діанов вирушив додому, аби подивитися, яку ялинку там встановили. Попереду у воїна довга реабілітація.
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Як почувається Михайло Діанов
Після операції у воїна болить рука, тому доводиться постійно приймати знеболювальні. Через них військовий почувається дещо кепсько, проте не втрачає притаманного йому оптимізму.
Під час операції у Михайла Діанова взяли шматок кістки зі стегна і вставили у понівечену руку. Після поранення й полону воїн втратив 4 сантиметри руки.
Михайло Діанов каже, що ще поїде у США і доноситиме до американців, що у них найкраща зброя, а у нас – найкращі воїни.
Треба їхати ще, далі посил України доносити до американців, що у них найкраща зброя, в нас - найкраща армія. Симбіоз. Щоб ми скоріше виграли війну, не треба її затягувати,
– каже воїн.
Що відомо про Михайла Діанова
- 21 вересня Михайла Діанова повернули з полону. Під час того обміну в Україну повернулися багато інших захисників "Азовсталі".
- Після повернення Діанова сестра військового розповіла, що кістка у його руці не зрослася. Тож лікування та відновлення триватиме довго.
- Відомо, що 42-річний Михайло Діанов родом з Тернополя. Він є старшим сержантом 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.
- У захисника Маріуполя були кульові поранення в обох ногах та роздроблена кістка правої руки. Після звільнення з російського полону в Діанова не було 4 сантиметри кістки, тож були необхідні гроші на лікування.
- Родина Діанова відкрила збір і українці відправили їм понад 23 мільйони гривень. Згодом звільнений з полону боєць заявив, що вирішив віддати кошти на лікування побратимів, адже з лікуванням йому допоможе спонсор.
- Воїн перерахував перші 3 мільйони гривень Асоціації родин захисників "Азовсталі".