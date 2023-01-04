Не боюсь ворога, а від неї почути "ні" боюсь, – морпіх Діанов розповів про єдине кохання у житті
Джерело:"Говорить Суханов"
Михайло Діанов – захисник Маріуполя –розповів, що досі кохає колишню дружину Ольгу. Вони розлучилися 12 років тому.
Герой зізнався, що сам винен у розлученні. А його колишня дружина – чудова жінка. Діанов досі любить Ольгу, однак боїться, що вона не захоче відновити стосунки.
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Захисник Маріуполя додав, що після розлучення не знаходив собі місця. Почути відмову зараз – ніби вдруге розлучитися. Тому краще не запитувати.
Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні. Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь,
– зауважив Діанов.
Окрім того, морпіх зауважив, що коли повернувся з полону, залицятися до нього почали навіть давні знайомі, які колись не відповідали взаємністю. Тепер взаємністю не відповідає вже сам Діанов.
Діанов повернувся зі США, де пережив операцію
- Морпіх Діанов захищав Україну на фронті з 2015 року. Ранок 24 лютого герой зустрів у Маріуполі. Герой брав участь в історичній обороні "Азовсталі". Згодом – потрапив у полон. Увечері 21 вересня стало відомо, що Діанов повернувся з полону.
- Нещодавно захисник Маріуполя повернувся зі Штатів, де йому зробили операцію на руці. Тепер героя чекає довга реабілітація. Постійне приймання знеболювальних трохи погіршує самопочуття. Водночас Діанов не втрачає оптимізму.