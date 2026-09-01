Росіяни мають її відчути: морпіх зі США припустив, як українська балістика змінить хід війни

Поява власної балістичної зброї в України може стати переломним моментом у війні з російськими окупантами. Точні далекобійні удари по військових об'єктах здатні суттєво пришвидшити процеси, які змусять ворога відчути наслідки розв'язаної ним агресії.

Про те, як саме українська балістика змінить ситуацію у війні, розповів 24 Каналу колишній розвідник-снайпер корпусу морської піхоти США, який воює за Україну, Меттью Семпсон. Також ексміністр оборони Михайло Федоров зазначив, що перше бойове застосування українських балістичних ракет проти стратегічних цілей на території Росії очікується вже протягом наступних 3 – 6 місяців.

Як балістика вплине на моральний стан росіян?

За словами військового, поява в України можливості завдавати точних балістичних ударів по території Росії пришвидшить ключові процеси та змусить ворога усвідомити реальність війни.

Люди в Росії тоді на власному досвіді відчули б, що таке війна такого масштабу. І це мало б дуже серйозні наслідки. Дуже важко донести це навіть до військових, не кажучи вже про цивільних, доки вони самі не зіткнуться з цим на власному досвіді, доки така ракета не впаде десь поруч і вони не побачать на власні очі, які руйнування вона здатна спричинити,

– наголосив Меттью Семпсон.

Він підкреслив, що висока точність наведення та значна дальність такого озброєння дають змогу уражати конкретні будівлі та військові об'єкти, а не просто визначати ціллю умовне місто загалом.

Чим підхід України відрізняється від Росії?

Ексрозвідник зазначив, що Росія регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та лікарнях, ігноруючи будь-які правила ведення війни. Натомість Сили оборони України уражають виключно законні військові цілі ворога.

Якщо Україна зможе виробляти балістичні ракети і завдавати ними ударів по військових цілях, ймовірно, це матиме значний вплив на моральний стан росіян і стане позитивним фактором для нас на Заході,

– підсумував американський доброволець.

Раніше Меттью Семпсон у своєму інтерв'ю 24 Каналу зазначав, що можлива масштабна мобілізація в Росії також не залякає українських захисників, а лише створить більше цілей для ЗСУ та пришвидшить внутрішню дестабілізацію у Росії.

Американський ексрозвідник розповів, як українська балістика змінить хід війни: дивіться відео