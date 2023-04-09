ЗСУ знищили російський спостережний пункт на териконі: пекельне відео

9 квітня 2023, 15:48
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Джерело:

Військово-морські Сили ЗСУ

Українські воїни продовжують боронити рідну землю від російських загарбників. На Донеччині наші захисники знищили пункт спотереження ворога, розміщений на териконі.

Кадри потужного знищення окупантів на териконі оприлюднили в мережі. Про це інформує 24 Канал.

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Морпіхи знищили спостережний пункт ворога

У Донецькій області аеророзвідники 35-тої ОБрМП імені контрадмірала Михайла Остроградського виявили спостережний пункт ворога. Окупанти розмістили його на одному з териконів. Втім, наші воїни потужно вгатили по загарбниках з дрона.

Виявили і знищили, 
– підкреслили у ВМС.

Як морпіхи знищили російський спостережний пункт: дивіться відео

Що таке терикон

Це відвали, штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля й інших корисних копалин.

Джерело: Wikipedia

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Росія, яка напала на Україну, зазнала величезних втрат в особовому складі та техніці свого війська. Зокрема, від 24 лютого 2022 року наші воїни вже знищили:

  • окупантів – 178 150,
  • танків – 3 636 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,
  • артилерійських систем – 2 740 одиниць,
  • РСЗВ – 533 одиниць,
  • засобів ППО – 282 одиниці,
  • літаків – 307 одиниць,
  • гелікоптерів – 292 одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,
  • крилатих ракет – 911 одиниць,
  • кораблів – 18 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,
  • спеціальної техніки – 309 одиниці.

Автор: Юлія Лобурак