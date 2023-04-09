ЗСУ знищили російський спостережний пункт на териконі: пекельне відео

Українські воїни продовжують боронити рідну землю від російських загарбників. На Донеччині наші захисники знищили пункт спотереження ворога, розміщений на териконі.

Кадри потужного знищення окупантів на териконі оприлюднили в мережі. Про це інформує 24 Канал.

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Морпіхи знищили спостережний пункт ворога

У Донецькій області аеророзвідники 35-тої ОБрМП імені контрадмірала Михайла Остроградського виявили спостережний пункт ворога. Окупанти розмістили його на одному з териконів. Втім, наші воїни потужно вгатили по загарбниках з дрона.

Виявили і знищили,

– підкреслили у ВМС.

Як морпіхи знищили російський спостережний пункт: дивіться відео

Що таке терикон Це відвали, штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля й інших корисних копалин.



Джерело: Це відвали, штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля й інших корисних копалин.Джерело: Wikipedia

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

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