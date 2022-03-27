Морська піхота ЗСУ продовжує спалювати ворога: потужне відео

Можна вічно дивитися як тече вода, усміхається кохана людина та горить російська техніка. І ми вдячні, що наші військові не позбавляють нас можливості милуватися останнім.

Так, Морська піхота ЗСУ показала, як вона майстерно спалює російську техніку. Горить вона, до слова, дуже гарно.

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Добре, коли у полі горить не трава, а російський танк

На відео, викладеному у мережу, можна побачити горіння двох російських танків. Ще один своє, як то кажуть, відгорів. Зауважимо, що окупанти намагалися маневрувати, судячи зі слідів на землі. Але знаємо ми їхні маневри. Просто не було можливості втекти в ліс, то вони змушені були їздити по колу, щоб їх не зачепило. А от і зачепило!

Дивіться, як наші хлопці знатно підпалили ворожі танки:

Раніше наші військові показували, як працює РСЗВ "Смерч". Весь процес максимально налагоджений і відточений до найменших деталей. А дивитися за злагодженістю наших бійців узагалі – одне задоволення.

До теми – Втрати ворога станом на ранок 27 березня – дивіться відео: