Швидший за будь-що у морі: у CNN показали, на що здатен український морський дрон-камікадзе

Україні доводиться боротися з ворогом в нерівних умовах, однак кмітливість українських інженерів дозволяє зараз воювати і на морі. Мова про морські дрони-камікадзе, які змушують неабияк панікувати окупантів.

Мовиться про дрони Magura V5, які застосовують для атак по надводних цілях ворога. Ці дрони-камікадзе здатні переносити 300 кілограмів вибухівки на відстань до 800 кілометрів.

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Найшвидше судно в Чорному морі

Репортери CNN вперше показали публічно легендарний надводний дрон. Інженер, який розробив цю зброю, називає морські дрони найшвидшими суднами в Чорному морі. Тому розробник називає такі дрони зброєю ХХІ століття.

Інженер також відзначив, що російські кораблі не можуть ефективно протистояти морським дронам, бо їх спроєктовано для боротьби з іншими великими кораблями, а не малими суднами.

Цікаво, що дрони-камікадзе можна використовувати не тільки для завдання ударів по ворожих цілях, але й для розвідки чи транспортування вантажу.

Ними дуже легко керувати. Вони вже жорстко обмежили пересування російського флоту. Українці просто відправляють свої дрони на полювання. Іноді росіянам щастить, і вони виводять дрони з ладу. Але в інших випадках дрони прориваються через пекло з куль і досягають своєї мети,

– йдеться в сюжеті.

Репортаж CNN про українські морські дрони: дивіться відео