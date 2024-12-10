Проривне рішення: в чому секрет успішної роботи Sea Baby проти російських катерів та вертольотів

У Керченській протоці морські дрони Sea Baby вступили у бій з російськими вертольотами та патрульними катерами. Ворог зазнав значних втрат в особовому складі, а техніка потребує ремонту. Розробка таких дронів випереджає навіть багатьох світових розробників.

Так, морські дрони Sea Baby можуть паралельно проводити розвідку та атакувати ворожу ціль. Про це 24 Каналу розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш", зауваживши, що на платформи Sea Baby також встановлені кулемети.

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В чому секрет успішної роботи Sea Baby

За словами експерта зі зв'язку, існують безпілотники, які літають, наземні безпілотники, які їздять, а також є річкові та морські БпЛА.

Морськими дронами керують по стабільному каналу супутникової системи управління, зокрема Starlink. Завдяки цьому українські військові можуть точково й ефективно вибирати цілі та уражати їх.

Мене вразило не те, що на дрон був встановлений кулемет, а те, що ми показали, що цей малий плавучий катер ще й запускає FPV-дрони перед тим, як атакувати цілі. Тобто він має на собі FPV-дрон, який може паралельно провести розвідку об'єкта та завдати удар. Це дійсно прорив,

– наголосив він.

Відбувається аналогія з повітряними системами, коли існують летючі кораблі-матки – крилаті БпЛА. Такі проєкти є і в Україні, і в противника. Безпілотник летить далеко за лінію фронту й несе на собі ще кілька маленьких FPV-дронів, які скидає з-під крил.

Sea Baby – це багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя. Мовиться про ракетні системи залпового вогню, летючі дрони та великокаліберні кулемети.

Бескрестнов зазначив, що ті люди, які реалізували таку ідею з катерами, надихнулись марсоходами, які зараз роблять місію на Марсі. У них теж всередині є маленький безпілотний апарат, який підіймається та автономно робить розвідку.

Ми показуємо розвиток наших технологій і те, що ми не стоїмо на місці,

– підкреслив він.

Ще одним показником того, що Україна в цьому напрямку розвивається та модернізується є встановлення кулеметів. Українські розробники випереджають у цьому багато світових рішень. На жаль, через те, наша українці вже майже третій рік живуть на полігоні, де літають ракети та "Шахеди".

Експерт зі зв'язку додав, що з катерів збивати літаки нереально. Однак реально з легкістю атакувати ворожі патрульні катери, особливо, якщо це надувні човни, або вертольоти, які летять низько та намагаються розстріляти українські малі катери.

У перспективі на малі катери можна ставити системи ПЗРК, які активуватимуться й працюватимуть по повітряних суднах.

Ми просто показали тренд, над яким рухаємося. Тобто ми інвестуємо час, силу й засоби у розробку безпілотних систем усіх категорій,

– підсумував він.

Цікаво, що нещодавно в Україні з'явились новітні ракети-дрони "Пекло", які є першими ракето-дронами, що запустили у серійне виробництво. Президент Зеленський вже передав першу партію Силам оборони.