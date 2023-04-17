Зараз засідка та полювання, – Ступак припустив, коли морські дрони потішать новинами

Морські дрони стали один із феноменів цієї війни. Їхню ефективну роботу бачили, зокрема під час атаки на Севастопольську бухту, що в Криму.

Зараз ці морські звірі чатують на велику здобич в морі. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Останнім часом про атаки морськими дронами не чутно. Експерт припустив, що так українська сторона вичікує слушного моменту, аби вдарити по справді серйозному об'єкту окупантів.

Це засідка, полювання. Це не просто "от у нас є дрони, ми будемо шарахати ними, куди зможемо". Наше військове керівництво шукає і чекає слушного моменту, аби вдарити не просто по невеличкому судну, а по чомусь цікавому, що може нести на собі крилаті ракети,

– прокоментував Ступак.

Атака по ракетоносію означає не лише його знищення, а й знищення певного запасу ракет росіян.

ЗСУ в очікуванні

Ступак вважає, що зараз українські військові перебувають в очікуванні, як гарний мисливець, снайпер, який може довго чекати, аби зробити єдиний, але дуже влучний та результативний постріл.

Тому зараз українські військові в очікуванні, коли російський корабель втратить пильність, коли капітан виведе свій флагманський корабель на дистанцію, що буде доступна для влучання українських морських безпілотників,

– додав спікер.

Він зауважив, що росіяни намагаються покращити свою систему захисту від безпілотників не інноваційними засобами, а збільшенням кількості людей. Вони виставили більше охорони з автоматичною зброєю, так званих вартових.

Коли починався наліт, то було чутно велику кількість автоматичної стрільби. Росіяни розстрілювали ці безпілотники саме з автоматичної зброї, або кулеметів, або подібного. Не технічними, і не спеціальними засобами,

– підкреслив Ступак.

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