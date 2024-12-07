Морські дрони ВМС вдарили по системах спостереження на газових платформах біля узбережжя Криму

Безпілотники підрозділу ВМС атакували російські цілі в Чорному морі. Внаслідок точних ударів знищено системи спостереження агресора, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача ВМС у фейсбуці.

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Морські дрони атакували системи спостереження на газових платформах

Віцеадмірал зауважив, полювання на агресора в Чорному морі триває. Олексій Неїжпапа заявив, що морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях.

Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму,

– зазначив командувач ВМС.

Також Олексій Неїжпапа показав кадри потужної роботи українських морських дронів. На відео видно сильну пожежу внаслідок атаки.

Як морські дрони знищили системи спостереження агресора: дивіться відео

Командувач ВМС наголосив, російські окупанти не залишаться на нашій території.

"Дістанемо їх всюди", – підкреслив віцеадмірал.