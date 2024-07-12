Українські морські дрони неодноразово ефективно знищували кораблі Чорноморського флоту Росії. Недарма, Magura V5, визнаний на Заході найефективнішим безпілотником у цій війні.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що противник намагається "скопіювати" розробки України, але наразі особливого успіху досягти йому не вдається, передає 24 Канал.

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Крадіжка не допомогла

За словами Юсова, відомі факти, коли після кожної операції із застосування морських дронів, ворог збирає та вивчає їхні рештки та уламки. Російські фахівці і собі пробуються відтворити українські БпЛА.

Втім, на сьогодні можна констатувати, що ані промислове шпигунство, ані спроби "повторити" не дозволили агресору наблизитися до розвитку морських безпілотних систем, який має наразі Україна.

Україна значно виперджає державу – агресорка в цьому питанні,

– наголосив Юсов.

Зазначимо, що НАТО активно вивчає застосування дронів СБУ, яка повністю змінила уявлення про сучасну війну на морі.