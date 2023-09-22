Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, як працюють морські коридори з портів Одещини.
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"Щодо активізації – хотілось би, щоб це відбулось щонайшвидше, але це залежить від судновласників", – пояснив Братчук.
За його словами, одне судно в порту "Чорноморськ" завантажило 3 тисячі тонн пшениці – і вже в Босфорі. Друге судно зараз теж вирушає – воно має на бортах 20 тисяч тонн українського збіжжя і прямуватиме до Єгипту.
Коридор працює лише частково
Братчук наголосив, що морський коридор запрацював лише у зворотному напрямку. Так, наші Військово-морські сили забезпечили проходження суден у територіальних водах України, однак залишається загроза з боку російських окупантів.
Судновласники не знають, чого очікувати від країни-терористки, тому бояться заходити в порти Одещини. Можливо, з часом вдасться напрацювати якісь механізми.
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