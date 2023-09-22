Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как работают морские коридоры из портов Одесчины.

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"Об активизации – хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, но это зависит от судовладельцев", – объяснил Братчук.

По его словам, одно судно в порту "Черноморск" загрузило 3 тысячи тонн пшеницы – и уже в Босфоре. Второе судно сейчас тоже отправляется – оно имеет на бортах 20 тысяч тонн украинского зерна и будет направляться в Египет.

Коридор работает только частично

Братчук подчеркнул, что морской коридор заработал только в обратном направлении. Так, наши Военно-морские силы обеспечили прохождение судов в территориальных водах Украины, однако остается угроза со стороны российских оккупантов.

Судовладельцы не знают, чего ожидать от страны-террориста, потому боятся заходить в порты Одесчины. Возможно, со временем удастся выработать какие-то механизмы.

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