Скандал в готелі "Немо": поліція відкрила провадження

Поліцейські відкрили кримінальне провадження після розголосу довкола одеського готелю "Немо". Подію кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами.

Поліція взялась розслідувати кричущий випадок в готелі "Немо", на базі якого працює дельфінарій. Днями власників звинуватили у знущанні з тварин.

Дивіться також В Україні сезон білкопаду: людей просять рятувати тваринок, які звалюються просто на голови

Поліція відкрила справу

18 квітня у мережі з'явилися відео, де блогери у готельному номері розважаються з морськими котиками. Вони влаштували з ними зйомки. Вочевидь, це не те місце, де повинні перебувати дикі тварини. На відео вони мали дуже сумний і втомлений вигляд.

Правоохоронці та небайдужі українці одразу забили на сполох та звернулись до правоохоронних органів. Тим часом блогери та власники дельфінарію заявили, що ці морські котики буцімто живуть у готелі та ходять по будівлі, а в оренду тварин ніхто не здає.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як жорстоке поводження з тваринами.

То здавали в оренду чи ні: поліція наткнулась на цікаву публікацію

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію із дописом про оренду за грошову винагороду морських котиків. Відомості за цим фактом правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку.

Під час перевірки інформації поліцейські поспілкувалися із тренером тварин, який сказав, що котиків ніхто в оренду не здавав. Тож зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події в рамках провадження, розпочатого за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України.