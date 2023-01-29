Відпрацювали успішно: як наші морпіхи знищили техніку, склад боєприпасів та групу росіян

Українські морські піхотинці успішно відпрацювали по ворогу. Так, на "концерт Кобзона" відправились щонайменше до 10 окупантів.

Щоправда, остаточні втрати ворога уточнюються. Як нашим військовим вдалось відпрацювати по ворогу, читайте далі.

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Що відомо про атаку по ворогу

Морська піхота Військово-морських сил ЗСУ продовжує відбивати повномасштабну збройну агресію Росії. Протягом 28 січня морпіхи знищили:

1 танк ворога;

1 бойову машину піхоти;

сховище з боєприпасами;

7 окупантів.

Успіху вдалось досягти завдяки тому, що артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ завдали ворогу вогневого ураження. Де саме відпрацювали морпіхи – не уточнили.

Втрати ворога станом на 29 січня

Протягом доби 28 січня росіяни втратили 650 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 126 160 російських військових. Окрім того, вороги втрати багато техніки. Зокрема:

танків – 3198 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 6366 (+22) одиниць;

артилерійських систем – 2195 (+7) одиниць;

РСЗВ – 453 одиниці;

засобів ППО – 221 одиниця;

літаків – 293 одиниці;

гелікоптерів – 284 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 одиниць;

крилатих ракет – 796 одиниць;

кораблів / катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки й автоцистерн – 5037 (+10) одиниць;

спеціальної техніки – 199 одиниць.

Ба більше, у Генштабі ЗСУ розповіли, що наші прикордонники та ЗСУ ліквідували ворожий склад боєприпасів на Луганщині. Як доказ наші військові показали момент влучання. Після чого можна побачити декілька детонацій. Відео можна переглянути тут.