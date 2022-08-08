Морські піхотинці знищили ворожий танк і ліквідували 12 окупантів, – ВМС

Бійці Військово-Морських Сил продовжують давати гідну відсіч російським окупантам. Лише за минулу добу наші воїни на Донецькому напрямку знищили 1 ворожий танк та 12 осіб живої сили.

Про це заявили у пресслужбі ВМС ЗСУ. Від початку поточної доби українські захисники також завдали втрат ворогу.

Важливо Зранку 8 серпня росіяни випустили по Україні 4 "Калібри": сили ППО збили всі ракети

Наші артилерійські підрозділи наносили вогневе ураження по російських окупантах, в результаті – 8 російських військових вбито та поранено. Втрати ворога уточнюються.

Ворог має колосальні втрати у війні з Україною

Станом на 166 день війни українські захисники знищили вже 42 340 загарбників. Лише протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 140 окупантів. Зазначають, що цифри не остаточні, адже через високу інтенсивність боїв вести підрахунок складно.

Актуальні втрати ворога

особового складу – 42340 (+140) осіб ліквідовано;

танків – 1811 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 4070 (+15) одиниць;

артилерійських систем – 960 (+2) одиниць;

РСЗВ – 261 (+1) одиниць;

засоби ППО – 132 одиниць;

літаків – 223 одиниць;

гелікоптерів – 192 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 754 (+4),

крилаті ракети – 182,

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 86.

У Генштабі додають, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Основні бойові дії тривають на Півдні та на Сході нашої держави.

Додамо, що у ніч проти 8 серпня ЗСУ добряче попрацювали по ворожих позиціях на окупованих територіях. Під удар українських військових знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці. Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами.

Як 59-та бригада потужно гатить по окупантах з "Градів": дивіться відео