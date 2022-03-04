Морські сили Росії вивели в Чорне море, але вони вражають лише цивільні судна, – Генштаб

Росія вивела морські угруповання Чорноморського флоту з морських баз у Чорному морі. Їхнє завдання – уражати надводні сили ВМС України.

Проте, як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні судна та їх екіпажі.

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Ворог не покидає намірів заволодіти Чорноморським узбережжям. Російські військові продовжують підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. Генштаб повідомляє, що у цьому районі 40 кілометрами східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів.

Нагадаємо, що Росія зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока. Водночас ворог проводить демонстраційні дії з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок. Водночас ворог готується оточити Одесу.

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