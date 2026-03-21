Україна таємно використовує нові морські дрони: один з них викинуло на узбережжя Туреччини

Біля узбережжя Туреччини знайшли морський безпілотник Aegir-W американського виробництва. Цей випадок знову привернув увагу до теми розвитку та можливого експорту українських озброєнь.

Дрон виявили місцеві жителі 21 березня на чорноморському узбережжі. Його ідентифікували як надводний безпілотний апарат Aegir-W американської компанії Sierra Nevada Corporation. Про це пише Defense Express.

Що за нові морські дрони тестує або використовує Україна?

За попередньою інформацією, апарат мають обстежити, після чого – знищити.

Відомо, що такий дрон має довжину до 10 метрів, може рухатися зі швидкістю близько 45 кілометрів на годину, перевозити до 300 кілограмів вантажу та долати до 900 кілометрів.

Морський дрон, який знайшли на турецькому узбережжі: дивіться відео

Найбільш ймовірне пояснення, як цей безпілотник опинився біля Туреччини, – його можливе використання або випробування в Україні.

Раніше офіційно не повідомлялося, що Україна має такі дрони на озброєнні чи тестує їх.

Водночас подібні знахідки на турецькому узбережжі вже траплялися і раніше.

Схожа ситуація була і з українськими морськими дронами: про них уперше дізналися у 2022 році, коли один із апаратів винесло на берег поблизу Севастополя. Того ж року їх почали застосовувати у боях, і відтоді вони неодноразово уражали кораблі російського флоту та інші цілі.

За останні роки українські морські безпілотники значно вдосконалилися і стали важливим інструментом війни.

Зокрема, відомий випадок, коли надводний дрон збив російський літак Су-30. Такі системи вже довели свою ефективність у бою і можуть бути цікавими для інших країн.

Якщо ж США справді випробовують власні морські дрони в Україні, вони можуть вдосконалювати їх на основі реального бойового досвіду.

У перспективі це означає появу конкуренції для українських розробок на світовому ринку озброєнь. Водночас не виключено, що цей дрон створювався за участі українських фахівців або у співпраці з українськими компаніями.

