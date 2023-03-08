Москалькова оприлюднила список військових України, яких ніби "не хотіли міняти": реакція Києва

Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявила, нібито Україна не хотіла обмінювати 70 своїх солдатів. Вона оприлюднила список бійців.

Москалькова стверджує, начебто Україна та Росія домовилися обміняти 160 на 160 людей, але згодом кількість осіб на обмін нібито зменшилась до 90. Росіянка звинувачує в цьому Україну.

До теми Герої "Азовсталі", Бахмута та Соледара: Україна повернула з російського полону 130 людей

Реакція України

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що Україна завжди забирає всіх, кого Росія пропонує: і військових, і цивільних.

Обмбудсменка не є суб’єктом перемовин під час обмінів. Попри це, Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства. Мета таких закидів – виправдати перед росіянами повільний процес обміну. Тобто устами Москалькової говорить російське ІПСО.

У списку є військові, яких повернули

Москалькова оприлюднила список військовослужбовців. Однак там є захисники, яких звільнили з полону.

Це свідчить про некомпетентність так званого "омбудсмена" та відсутність володіння ситуацією. Такі провокації з російського боку відбуваються вже не вперше,

– наголосили у Штабі.

Попередній обмін полоненими: що відомо

7 березня Україна повернула додому 130 людей. Наприклад, серед повернених захисників було 87 осіб з Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі", а також 35 людей з району Соледара та Бахмута. Більшість з них мали важкі поранення.

Наймолодшому звільненому було менше 21 року, а найстаршому – скоро виповниться 64.