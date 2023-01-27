Москалькова скинула прапори ЄС і Туреччини на зустрічі з Лубінцем у Анкарі: відео інциденту
Джерело:Еміне Джапарова
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова під час зустрічі в Анкарі скинула зі столу прапори Туреччини та Євросоюзу. Ймовірно, це було впадково, але поставити прапорці назад чиновниця не поспішала.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підняв прапори. Відео інциденту опублікувала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
До теми Лубінець домовився з Москальковою: в Україні запроваджують новий інструмент пошуку зниклих
Під час Міжнародної конференції "Майбутнє прав людини в 21 столітті" Лубінець підняв з підлоги та встановив на місце прапори.
Україна не дозволить неповаги з боку країни-агресора до друзів та партнерів,
– наголосила Джапарова.
Москалькова скинула прапори, дивіться відео:
Як пройшли нові переговори омбудсменів
Омбудсмени України, Туреччини та Росії 27 січня провели онлайн- переговори. Лубінець розповідав, що вони з Москальковою обговорили актуальні питання щодо попередніх домовленостей. За його словами, ця зустріч – продовження перемовин, які відбулися під час нещодавнього візиту в Анкару.
Сама Москалькова заявляла нібито про "сприяння обміну тяжко поранених. Каже, що обговорювали допомогу компетентним органам у поверненні громадян, які "підлягають депортації".
Нагадаємо, Україна нещодавно передала Росії список із 748 тяжкохворих оборонців України, які перебувають у полоні.