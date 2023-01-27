Москалькова скинула прапори ЄС і Туреччини на зустрічі з Лубінцем у Анкарі: відео інциденту

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова під час зустрічі в Анкарі скинула зі столу прапори Туреччини та Євросоюзу. Ймовірно, це було впадково, але поставити прапорці назад чиновниця не поспішала.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підняв прапори. Відео інциденту опублікувала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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Під час Міжнародної конференції "Майбутнє прав людини в 21 столітті" Лубінець підняв з підлоги та встановив на місце прапори.

Україна не дозволить неповаги з боку країни-агресора до друзів та партнерів,

– наголосила Джапарова.

Москалькова скинула прапори, дивіться відео:

Як пройшли нові переговори омбудсменів

Омбудсмени України, Туреччини та Росії 27 січня провели онлайн- переговори. Лубінець розповідав, що вони з Москальковою обговорили актуальні питання щодо попередніх домовленостей. За його словами, ця зустріч – продовження перемовин, які відбулися під час нещодавнього візиту в Анкару.

Сама Москалькова заявляла нібито про "сприяння обміну тяжко поранених. Каже, що обговорювали допомогу компетентним органам у поверненні громадян, які "підлягають депортації".

Нагадаємо, Україна нещодавно передала Росії список із 748 тяжкохворих оборонців України, які перебувають у полоні.