Московити вимагають "бахнути ядерною бомбою" за крейсер, але їм байдуже на 500 потопельників
Джерело:фейсбук Петра Олещука
Показова реакція московитів на затоплення "Москви". Істерики щодо "гордості флоту", конспірологія про "участь НАТО", погрози Україні та заклики знищити Київ...
Окупанти шкодують лише залізо
Єдине, що нікого майже не хвилює – це доля самого екіпажу. Приблизно 500 осіб. Так, "міністерство вбивств" розказало, що "всіх врятували", але вони тоді ж казали, що "нічого серйозного" з самою "Москвою" не трапилося.
Цікаво "Москва" пішла на дно: чому гучна поразка в морі стане непоправною для РосіїОчевидно, якщо руйнації настільки великого корабля були настільки серйозні, що він потонув (незважаючи на всю "плавучість", якою так пишалися московити), то уже в момент вибухів не могло не бути жертв.
Потім не ясно, як вони так швидко за умов шторму "всіх евакуювали". Де самі "евакуйовані"? Купа запитань, які виникають у нас, але рядових московитів не хвилюють взагалі. У них крейсер потопили! А люди... Це лише "додаток" до крейсера – хр*н з ними. Так, саме усіх цих особин Навальний закликає у чомусь "переконувати" через рекламу на ютубі.
До теми Як тонула "Москва": про "Нептун", "Гарпун" і російську тактику
Спраглі до смерті
Та ви їхні коментарі почитайте. Все вони знають. І що це війна. І що тривають масові вбивства українців (недостатні, на їхній погляд). І що тепер треба точно "бахнути ядерною бомбою".
І тепер важче буде робити вигляд, що ти "не знав"... 80 років тому можна було "не знати", а тут ти все знаєш, але свідомо обираєш зло.
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