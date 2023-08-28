Два московські аеропорти призупиняли роботу: вводили план "Килим", затримували рейси

У Москві вночі 28 серпня припиняли працювати аеропорти "Внуково" і "Домодєдово". Там затримували понад 15 рейсів на виліт і приліт, вводили план "Килим".

Про те, що летовища у столиці Росії не працюють, приблизно о 2:30 почали повідомляти пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Причин зупинки роботи аеропортів не називали.

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У Москві знову закривали аеропорти

У ніч на 28 серпня у Москві тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково" та "Домодєдово". Там вводили план "Килим". Окупанти заявляли, що затримують понад 15 рейсів.

Повідомлень про дрони чи вибухи не було.

Згодом, приблизно о 3:20, телеграм-канали держави агресорки повідомили, що летовища відновили свою роботу.

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План "Килим" вводиться, коли в небі виявили невідомі або небезпечні об'єкти.

Останнім часом у Москві часто фіксують "бавовну". Наприклад, у ніч на 26 серпня російські пропагандисти знову бідкалися, що Московську область начебто "атакував дрон". Також заявляли про нібито "успішну" роботу ППО. Цікаво, що місцеві жителі скаржилися на потужний стовп вогню.

Попередня ніч – на 25 серпня – також не була спокійною для москвичів. Тоді припиняли роботу аеропорти "Внуково" і "Домодєдово". Крім того, вибухи чули в Калузькій і Тульській областях.