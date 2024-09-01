Московський НПЗ атакував дрон
Росія відбивалась від масованої атаки дронів у ніч проти 1 вересня. Кремлівська влада заявила, що один БпЛА нібито збили біля Московського нафтопереробного заводу.
Проце пишуть російські ЗМІ з посиланням на офіційні ворожі відомства. Зокрема, мер Москви Собянін визнав, що безпілотникам все ж вдалося пробитися до Москви.
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"Один БПЛА був збитий в районі Московського нафтопереробного заводу і один в міському окрузі Раменське", повідомив мер Москви Собянін.
Як стверджує Собянін, в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Водночас у мережі публікують фото та відео пожежі на московському НПЗ. Тож, імовірно, збити дрон таки не вдалось.
Під Москвою збивали дрони / Фото з телеграм-каналів
При цьому, російська ППО нібито збила щонайменше 9 безпілотників, які атакували столицю країни-агресорки.
Атаковано і дві електростанції
- 1 вересня безпілотники атакували атакували щонайменше 8 областей.
- Безпілотники також атакували місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію.
- Вибухи гриміли також у Тверській області Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція.