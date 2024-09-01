Московський НПЗ атакував дрон

1 вересня 2024, 07:02
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Лукашевська

Росія відбивалась від масованої атаки дронів у ніч проти 1 вересня. Кремлівська влада заявила, що один БпЛА нібито збили біля Московського нафтопереробного заводу.

Проце пишуть російські ЗМІ з посиланням на офіційні ворожі відомства. Зокрема, мер Москви Собянін визнав, що безпілотникам все ж вдалося пробитися до Москви.

Дивіться також Велика кількість БпЛА атакує Брянську область 

"Один БПЛА був збитий в районі Московського нафтопереробного заводу і один в міському окрузі Раменське", повідомив мер Москви Собянін.

Як стверджує Собянін, в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Водночас у мережі публікують фото та відео пожежі на московському НПЗ. Тож, імовірно, збити дрон таки не вдалось.


Під Москвою збивали дрони / Фото з телеграм-каналів 

При цьому, російська ППО нібито збила щонайменше 9 безпілотників, які атакували столицю країни-агресорки.

Атаковано і дві електростанції 

  • 1 вересня безпілотники атакували атакували щонайменше 8 областей. 
  • Безпілотники також атакували місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію.
  • Вибухи гриміли також у Тверській області Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція.