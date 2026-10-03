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24 Канал Новини світу У Московській області прогриміли вибухи
3 жовтня, 16:04
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Оновлено - 16:31, 3 жовтня

У Московській області прогриміли вибухи

Данило Жоров

У суботу, 3 жовтня, у Московській області прогриміли вибухи. У регіоні працювала ППО.

Про це повідомили телеграм-канали. 

Що відомо про вибухи у Московській області?

Вдень 3 жовтня Московська область опинилась під атакою. У регіоні чули вибухи. 

ППО країни-агресорки намагалась збити цілі. Жителі Московської області викладали її роботу у соцмережі.

У Московській області працювала ППО: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

 

 

У Московській області чули вибухи: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

 

 

Місцеві жителі показують роботу ППО: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

 

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня Росія перебувала під атакою безпілотників. Міноборони країни-агресорки заявляло, про нібито понад 200 "збитих" БпЛА. Дрони атакували 12 областей.

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