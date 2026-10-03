У суботу, 3 жовтня, у Московській області прогриміли вибухи. У регіоні працювала ППО.

Про це повідомили телеграм-канали. Що відомо про вибухи у Московській області? Вдень 3 жовтня Московська область опинилась під атакою. У регіоні чули вибухи. ППО країни-агресорки намагалась збити цілі. Жителі Московської області викладали її роботу у соцмережі. У Московській області працювала ППО: дивіться відео (нецензурна лексика 18+) У Московській області чули вибухи: дивіться відео (нецензурна лексика 18+) Місцеві жителі показують роботу ППО: дивіться відео (нецензурна лексика 18+) Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня Росія перебувала під атакою безпілотників. Міноборони країни-агресорки заявляло, про нібито понад 200 "збитих" БпЛА. Дрони атакували 12 областей.