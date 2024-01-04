Москва замерзає через пожежу на підстанції: скільки районів без світла

У Москві три райони – без електрики та опалення. Пожежа на підстанції залишила жителів столиці ворожої держави на поталу морозу.

У четвер вночі, 4 січня, коли термометри показували майже 25 градусів морозу, мешканці Бібірево, Алтуф'єво та Відрадного в Москві прокинулися в холодних квартирах. Причиною стала пожежа на підстанції, яка залишила без світла та тепла цілі райони. "Гаряча" новина швидко облетіла місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Москва в обіймах морозу

Мешканці столиці ворожої держави почали масово ділитися своїми "холодними" історіями. Як інформують пабліки, пожежа спалахнула під ранок 4 січня о 06:00.

Одразу теплі московські квартири перетворилися на холодильники – температура в них опустилась подекуди до позначки у 10 градусів за Цельсієм.

Займання сталося у четвер вранці на трансформаторній підстанції на північному сході Москви, споживачів переключають на резервну схему електропостачання,

– повідомляють ЗМІ з посиланням на МНС Росії.

Слід сказати, що переключання на резервну схему електропостачання не відбувається миттєво. Влада близько 08:00 пообіцяла це зробити до 2 години. І, вочевидь, тривалий час жителі столиці Росії продовжуватимуть мерзнути.

Водночас телеграм-канали публікують кадри, на яких видно займання на електропідстанції. Що спричинило пожежу, кремлівські пропагандисти, звісно, не зазначають.

Як у Москві горіла електропідстанція / Фото з російських телеграм-каналів

Ворожі інформаційні помийки стверджують, що розташована ця підстанція на Високовольтному проспекті, що на північному сході столиці Росії.

На якій вулиці у Москві спалахнула підстанція: дивіться на карті від Google maps

Ворога наздоганяє карма

Слід згадати, що минулого року з осені російські окупанти інтенсивно обстрілювали українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись її знищити. Залишити громадян нашої держави без світла окупантам не вдалося – ми пережили морози з графіками відключень та завдяки підтримці міжнародних партнерів.

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Водночас речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк переконана, що цієї зими загарбники також завдаватимуть ударів по нашій енергетиці. За її словами, атаки на енергетичні об'єкти, ймовірно, ще попереду, тому не варто розслаблятися.