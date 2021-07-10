Москва хоче саботувати Кримську платформу: Росія у серпні планує зібрати на півострові СНД

За принципом "не можеш зупинити – саботуй" діє Кремль. Зокрема щодо ініціативи Президента України Володимира Зеленського – Кримської платформи.

Російське Міністерство закордонних справ наразі активно працює з іноземними урядами. Влада держави-окупанта хоче переконати їх не брати участь у платформі.

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Хто не приїде на форум

Стало відомо, що найімовірніше, до Києва у серпні 2021 року не приїде президент Азербайджану Ільхам Алієв. Втім делегація з Баку буде.

Також не буде в Києві президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Але представники турецької влади все ж таки візьмуть участь у Кримський платформі.

Наразі не відомо наскільки відповідне рішення турецький і азербайджанський президенти ухвалили під тиском Москви. Але відсутність представництва на найвищому рівні партнерів України зменшує рівень київського форуму і позначається на його статусі.

Що прагне Кремль

Журналісти видання "Дзеркало тижня" дізналися, що російські дипломати не лише тиснуть на іноземні уряди. Деяким країнам вони напряму погрожують погіршенням відносин з Москвою і відмовою у допомозі. Насамперед це стосується африканських і азіатських держав, які сильно залежать від зовнішньої політики Росії.

Що таке Кримська платформа? Президент Зеленський ініціював створення Кримської платформи, метою якої є підвищити міжнародне реагування на окупацію Криму. Саміт платформи повинен відбутися у серпні 2021 року.

Аби ще більше вдарити по Кримській платформі, Кремль захотів зібрати глав СНД у Криму в ті дні, коли в Києві відбуватиметься форум. Відомо, що найімовірніше, на окупований півострів прибуде самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Візити інших глав країн-членів СНД поки не підтверджені.

Кого очікувати на саміті

Втім коло друзів у Києва більше, аніж у Москви. Про свою участь у Кримській платформі на найвищому рівні вже заявили представники:

Польщі;

Литви;

Латвії;

Естонії;

Грузії;

Швеції;

Хорватії;

Словаччини;

Румунії;

Великої Британії.

Від Європейського Союзу приїде глава Ради ЄС Мішель Шарль і головний європейський дипломат Жозеп Боррель. А ще в Києві очікують на приїзд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Поки не відомо, хто представлятиме Францію, Німеччину і США.