Скандальний витік: РФ збирає дані про компанію, яка обслуговує F-16 у Словаччині

У новому злитті документів спецоперації OpsHackRussia'sDay показано, що російські оборонці обговорюють із Індією діяльність словацької оборонної компанії LOTN, яка має допуск НАТО. Це викликає питання про можливість обходу санкцій та витоку технологій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. У новій частині масиву зламаних документів, оприлюднених в межах багаторівневої спецоперації OpsHackRussia'sDay (OHRD), журналісти отримали доступ до внутрішнього листа російського підприємства АТ "Національний центр вертольотобудування ім. М.Л. Міля і Н.І. Камова".

Читайте також У Росії чиновників змушують перейти на месенджер, який контролюється спецслужбами, – розвідка

Росія збирає інформацію про словацьку компанію НАТО

У листі йдеться про офіційний запит від військового аташе Індії в Москві Суніла Кумара щодо словацької компанії LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN).

Росія цікавиться оборонною компанією НАТО / Фото: InformNapalm

Що викрили документи

Індія активно обговорює з російськими оборонними структурами діяльність словацької LOTN – ймовірно, у контексті обслуговування чи модернізації вертольотів радянського або російського зразка, які залишаються на озброєнні Делі.

Компанія LOTN, яка є підпорядкована Міністерству оборони Словаччини, згадується у листуванні на рівні військових аташе. Це вказує на високий рівень чутливості теми.

Російська сторона готує відповіді щодо третьої країни НАТО – що може свідчити про порушення санкційного режиму, спроби обійти обмеження або інтерес до "технологічного шпигунства".

Довідка про LOTN

LOTN – державна компанія, повністю підконтрольна МО Словаччини.

Спеціалізується на ремонті та модернізації, зокрема вертольотів Мі‑8/17/24.

Має сертифікати EASA Part‑145, NATO AQAP.

У квітні 2025 року підписала контракт із норвезькою Kongsberg Aviation для створення MRO-центру для літаків F‑16 – у місті Тренчин.

Зараз стоїть низка важливих питань, зокрема:

Чому російські оборонні структури обговорюють словацьку компанію з представниками Індії?

Чи обговорювалися конкретні технічні дані або військові контракти?

Чи може така комунікація створювати загрозу витоку інформації до Росії, зокрема щодо F‑16?

У центрі уваги – потенційна співпраця країни НАТО з тінню російського ВПК.