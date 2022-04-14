"Москва" пішла на дно: чому гучна поразка в морі стане непоправною для Росії

Затоплення "Москви" загалом вплине на зменшення інтенсивності ракетних обстрілів України з моря. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Відчутний ляпас "Москви"

Звичайно, спочатку Росія має відповісти за це приниження якимось обстрілом території України, але нічого кардинального вона зараз уже не може протиставити Україні.

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Якраз навпаки – це Україна щодня дивує Росію своїми можливостями зі знищення її бойових одиниць. Загалом же систематична, але обережна робота ЗСУ по флоту РФ сприятиме, по-перше, зменшенню його ударного потенціалу, по-друге, виявить комплекс російського пілота.

Комплекс російського пілота – це небажання російських пілотів літати на виконання завдань у небо України, оскільки ризик бути збитим дуже високий. Незабаром аналогічну тенденцію ми побачимо і серед російських моряків, які відмовлятимуться виходити у відкрите море, оскільки дуже високий ризик бути потопленим.

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Це – непоправна втрата для Росії. Вона мала на озброєнні всього три кораблі цього типу, тепер – два. Росія не здатна сьогодні будувати кораблі такого класу. Фактично, хоч якось рівноцінно компенсувати цю втрату вони нездатні.

Помста не зупинить перемогу

А помста – так, вони мститимуться. Але що вони можуть зробити? Зруйнувати Маріїнський палац? Вдарити по Верховній Раді?

ППО України продовжує ефективно працювати, а навіть якщо й просочиться ракета та знищить будівлю, то це – війна. Будівлю відбудуємо, а російський корабель, що пішов на дно, у тому числі й з частиною екіпажу, Росія ніколи відбудувати не зможе. Це буде не помста, це буде жалюгідна конвульсія, що не змінить ходу війни, в якій Росію щодня принижують.

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