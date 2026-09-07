Москва сподівається "зламати" Україну взимку, – Зеленський

Росія розраховує, що майбутня зима допоможе їй послабити Україну та змусити Київ піти на нові поступки. За словами Володимира Зеленського, Москва сподівається завдати сильного удару завдяки зимовому наступу та атакам на енергетичну інфраструктуру.

Про це він розповів в інтерв'ю Axios.

Що сказав Зеленський про плани Кремля?

Росія може спробувати використати зимовий період як інструмент тиску на Україну. За його словами, у Кремлі розраховують, що удари по українській інфраструктурі та можливі наступальні дії дозволять послабити позиції Києва.

Росія справді думає, що ця зима може допомогти їм нас зламати,

– сказав Зеленський.

Москва може розраховувати на масштабний зимовий наступ, а також на продовження атак по енергетичних об'єктах України.

"Вони сподіваються, що масштабний зимовий наступ і атаки на нашу інфраструктуру завдадуть сильного удару, після чого Україна стане більш поступливою", – заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вже пішла на всі можливі компроміси, а будь-який подальший дипломатичний процес має передбачати гарантії безпеки та економічну підтримку.

Сполучені Штати наразі вивчають можливі кроки, які могли б дозволити Україні та Росії уникнути масштабної ескалації протягом зимового періоду. Йдеться паралельно про спробу відновити переговорний процес щодо ширшої мирної угоди.

Президент зазначив, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час поїздок до Москви та Києва намагалися "розблокувати" дипломатичний процес і привезли із собою нові ідеї.

Є ідеї щодо енергетики [об’єктів], зерна [поставок], електроенергетики [об’єктів], а також нафти та газу [експорту]. У нас із Росією різні інтереси,

– розповів Зеленський.

Він підтвердив, що американський підхід передбачає дві паралельні цілі: відновлення переговорів і пошук домовленостей, які могли б зробити майбутню зиму менш небезпечною.

"Це дуже близько до реальності цих розмов", – відповів Зеленський на запитання щодо такого трактування американської ініціативи.

За його словами, сторони можуть спробувати знайти кроки до або під час зими, які дозволять зменшити рівень бойових дій і наблизити Україну та Росію до миру.

Президент наголосив, що дипломатичний процес не означатиме відмови України від зміцнення власної обороноздатності. Навпаки, Київ має залишатися сильним у військовому плані, зокрема через посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості.

США підтримують окремий "зимовий пакет" для України, який має охоплювати допомогу у сфері ППО та енергетики. Зеленський також закликав США посилити санкційний тиск на Росію, оскільки вважає його важливим важелем впливу на Кремль.

Україна також може завдавати Росії економічних збитків у відповідь на удари по українській енергетиці.