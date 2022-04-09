Те, що Росія каже, що ми триєдині – про що взагалі розмова? Ми з вами один одного розуміємо без перекладача, а вони не розуміють. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Вони ліплять, що Київська Русь – це мати російських міст. А ви яке відношення до цієї Русі маєте? Ніякого ж.

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Берлін 1945 року переїде до Москви

Путін поводиться зараз так, що Берлін 1945 року переїде до Москви, не знаю якого року: 2022-го чи 2023-го. Москва – це український проєкт, ви його колись починали, вам його закінчувати.

Ми згадуємо, що великий князь Ольгерд колись ходив на Москву, але не став її знищувати, від нього просто відкупилися тоді. І ми його часто згадуємо поганим словом.

Путін та Лукашенко вже цілому поколінню зіпсували життя. Люди приходять реалізовувати свої проєкти, але всім ці проєкти скасували, бо дві якихось істоти грають у Радянський Союз. Він не потрібний нікому. Хотілося б, щоб вони пішли.

Путін і Лукашенко зіпсували життя цілому поколінню людей / Фото Getty Images

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Надії на Україну та Білорусь

Я навіть на наших сподіваюся більше, аніж на русаків. Мені здається, що Росія може протверезіти лише під ударом чогось зовнішнього. Колись у Гітлера теж усе було типу законно і багато людей його підтримували, а коли війна закінчилася, і вони отримали по голові, то почали говорити, що вони не виконували накази, були незгодні з Гітлером.

Так і з росіянами – там 70% підтримують те, що робить Путін, пишаються ним. А коли прийде щось зовнішнє, ми й від них почуємо, що вони насправді були не за Путіна. А ось на Білорусь я сподіваюсь. Сподіваюся, що вона здатна сама очиститися.

І я сподіваюся, що Україна допоможе звільнитися Білорусі від Росії.

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