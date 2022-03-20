Москва усвідомила масштаби воєнної поразки, яка на неї насувається

Самі по собі перемовини у війнах не є замкненою реальністю, відокремленою від подій на полі битви. Зміна статусу-кво на перемовинах можлива лише за умови зміни статусу-кво на фронті. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Штучна реальність Путіна

Дипломати не можуть робити якісь поступки або навпаки – зайняти більш жорстку позицію у відриві від ситуації на фронті. Все це має підкріплюватись певними воєнними успіхами.

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Те, що почалися розмови про готовність російської сторони говорити предметно, йти на поступки, можливо, навіть зняти якісь такі абсолютно непрактичні вимоги зі свого боку, могло бути прямим наслідком більшого усвідомлення Москвою масштабів воєнної поразки, яка на неї насувається.

Вона зачіпає важливі структурні елементи, котрі потім не вдасться швидко відновити, навіть якщо Путін оголосить тотальну мобілізацію.

Ключовою проблемою, яка не дозволяє сторонам досягнути компромісу, є факт, що в Росії все дуже складно із донесенням повідомлень про реальний стан справ нагору. Особливо це було видно в контексті проведення того ж самого Радбезу перед самою війною. По суті, ми розуміємо – вище політичне і військове керівництво Росії дуже погано володіє ситуацією на місцях. Там є бажання отримувати швидкі політичні перемоги.

Заговорити до миру

Хоча сама ситуація на фронті для росіян, звісно, дуже проблемна, і вона якраз-таки змушує їх вже зараз йти на перемовини, нехтуючи тими пунктами, які були висунуті вищим політичним керівництвом, абсолютно відірваним від реальності. Але правда в тому, що сама ж Москва використовує ці можливості поговорити й водночас зриває ці перемовини.

Була дуже показова історія. Невідомо ким, за твердженням росіян – нами, у що я сам безумовно не вірю, "Точка-У" поцілила у центр Донецька. І це було використано Кремлем як ще один привід із вдаваним невдоволенням заявляти про неможливість переговорів.

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Окрім цього, я вважаю, що російська сторона через складність проходження аналітики знизу вгору не в змозі осягнути трагічність ситуації на війні.

Росія відступить лише тоді, коли у Кремлі дізнаються про реальний стан речей на фронті. А нам необхідно йти на переговори для того, аби намагатися зберегти якомога більшу кількість людських життів та інфраструктури. Ми цю війну виграємо обов'язково, питання тільки – якою ціною.

Дипломатія у нашому випадку є інструментом зменшення шкоди, запобігання гуманітарній кризі та іншим негативним наслідкам російської агресії.

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