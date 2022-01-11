Тепер вже хочуть говорити конкретно і про припинення конфлікту Росія – Україна, і про нову зустріч. Однак вже учотирьох – Росія, Україна, Франція і Німеччина.

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Колись же ця зустріч таки має відбутися, і бажано, щоб у цьому столітті, інакше навіщо тоді все це? Та знаєте, що у цій ситуації найбезглуздіше? Це те, як поводить себе ображена на весь світ Росія.

Переговори віч-на-віч вони з Францією та Німеччиною проводять, а сідати за стіл переговорів учотирьох – відмовляються.

Просто не дипломатичні перемовини, а якась гра у зіпсутий телефон. Спочатку свої претензії Кремль, у якого їх в принципі не мало би бути, озвучує нашим європейським партнерам, а ті потім переказують їх нам. Ми зі свого боку кажемо Заходу, що не влаштовує нас, а він передає це знову у Кремль – і так по колу.

Здавалося, що є простішим, ніж просто сісти і поговорити? А ні! Не для Путіна і не для Росії, яким подобається грати роль одного актора. У залі вже і глядачів не залишилось, а вони продовжують видавати свої завчені репліки.

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Переговори у Женеві

Зі своїми новими завченими репліками Росія вирушила вже на переговори до США. Зустрілися вони у Женеві на території представництва США при відділенні ООН і 8 годин у закритому режимі говорили. Це той яскравий приклад, як на мене, коли довго – не означає якісно.

Протягом цих 8 і попередніх 2 годин по факту Росія намагалася запевнити США у тому, що говорити вони з ними не хочуть. Принаймні поки США не піде не поступки, а точніше – на їх ультиматум.

В чому він полягав

Насамперед у тому, що США не будуть використовувати території інших країн (читайте України), щоб напасти на Росію. Ба більше, вони не повинні розміщувати в інших країнах ядерну зброю. Під забороною і військові бази у пострадянських країнах. Звісно, ніяких навчань з Україною.

Окремо був ще перелік вимог від Росії до НАТО. Звучав він, звісно, як "ні" новим країнам у НАТО. Тим більше розширення Альянсу на Схід, а ще краще, щоб НАТО повернулося до рубежів 1997 року – виключило з Альянсу три країни:

Польщу;

Румунію;

Болгарію.

Вони, мовляв, "осиротіли" після розпаду СРСР, на думку глави МЗС Росії Сергія Лаврова. І кораблі свої у чорне море також "не відправляли".

І ще одне Росія вимагає – припинити називати її "країною-агресором". Водночас Росія зі свого боку обіцяє… А ні, нічого не обіцяє. Здалося…

І поки у США все це слухали і намагались підібрати якісь дипломатичні букви, ексглава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський у своєму твіттері чітко написав все, що він думає з цього приводу.

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США, звісно, не можуть дозволити собі бути настільки відвертими, але свій список претензій до Росії таки склали.

Доповнювати його взявся вже голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який запропонував міністрам закордонних справ ЄС, мовляв, а чому би не розробити нам з вами власні так звані "гарантії безпеки"?

А поки він ініціює пряму розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щоб їх вже точно побачив і прочитав.

Підсумки женевських перемовин

На особливі поступки США не пішли. Кажуть, що готові продовжувати обговорювати з Росією певні безпекові питання, зокрема ті, що стосуються американських військових навчань у Європі. Добре, поговоримо про контроль над озброєнням, і розміщенням ракет.

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Але інші ваші пропозиції, зокрема щодо нерозширення НАТО, навіть не показуйте. "Штати не дозволять Росії "зачинити" двері для вступу кому би то не було до Альянсу" – от і все. Сказала та ж заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка ці перемовини від США очолювала, і тихенько передала привіт від США Україні на 200 мільйонів доларів.

Підтримка для України

Не знаю, як ми це пропустили, але наприкінці грудня адміністрація Байдена "по-тихому" дозволила надати Україні додаткову підтримку оборонної сфери.

І от пакет цієї самої підтримки дозволяє передати Україні значно більше того самого оборонного обладнання, яке надавалося США в минулому, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси. Також радіоприймачі, медичне обладнання, запасні частини та іншу продукцію.

І що найприємніше, що пакет допомоги був затверджений за кілька тижнів до того, як США та Росія мали розпочати переговори. Хоча та ж Шерман каже, що краще називати їх дискусією.

Ці гроші – ще не все

Також повідомляється, що в найближчому майбутньому Палата представників Конгресу США має розглянути ще один законопроєкт, згідно з яким Вашингтон має ще збільшити військову та дипломатичну допомогу Україні у цьому фінансовому році, який стартував 1 жовтня.

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Сума цієї допомоги вимірюється вже у 450 мільйонів доларів. Мовиться про озброєння, яке включатиме ракети "земля – повітря", системи ППО, протикорабельні та протитанкові ракети.

Та повернімось до перемовин. Бо поки США і Росія вели свою дискусію, Україна вела перемовини з НАТО. Все для того, аби напрацювати спільну позицію з Альянсом перед вже іншою зустріччю Росія – НАТО, яка має відбутися незабаром.



І що ж ми по факту маємо на цьому фронті? Як каже заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква:

по-перше, українська сторона озброїла партнерів аргументами перед переговорами з Росією;

по-друге, висловила позицію щодо майбутнього саміту Альянсу у Мадриді;

по-третє, здобула підтримку.

Далі час переходити вже до дій. Тепер, як то кажуть, головне – нам самим не відставати.

Як повідомив у нашому ефірі експосол України у США Валерій Чалий – саме ми маємо показати приклад Європі і США, як діяти щодо Росії.

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Зокрема українське керівництво – президент, парламент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – мають задати цю планку, триматимуть позицію вище за США, і тоді Америка не буде "відставати" далеко від нас.

Окрім того, українській владі треба також мислити глобально, не у сенсі зосереджуватися лише на тому, як зупинити переміщення російських військ по території, а й говорити про деокупацію Донбасу та Криму.