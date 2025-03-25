Кремль бреше про те, що нібито тиша в Чорному морі залежить від зняття санкцій, – Зеленський
- Кремль маніпулює домовленостями про перемир'я в енергетиці та Чорному морі, стверджуючи, що тиша залежить від зняття санкцій.
- Президент Зеленський наголосив на прозорості української позиції та нагадав, що пропозиція про повне припинення вогню вже є на столі з 11 березня, але Росія на це не погодилася.
- Москва вимагає зняття санкцій, хоча раніше стверджувала, що вони не мають впливу; якщо домовленості не будуть виконані, Зеленський вважає, що потрібні нові санкції.
У Саудівській Аравії завершилися переговори щодо перемир'я в енергетиці та Чорному морі. Вже цього ж дня Росія вдалася до маніпуляцій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Росія бреше про перемир'я в енергетиці і Чорному морі
За словами Зеленського, Україна готова швидко та максимально прозоро працювати над завершенням війни.
Але, на жаль, вже зараз, прямо сьогодні, у день перемовин ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та, фактично, обманути і наших посередників, і весь світ,
– заявив президент.
Український гарант наголосив, що є абсолютно чіткі заяви, опубліковані Білим домом, і кожен може побачити, що там зазначено.
"Є те, про що знову бреше Кремль. Нібито тиша у Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше", – зазначив він.
Президент зауважив, що саме російська сторона затягує війну. Зеленський нагадав, що пропозиція повного припинення вогню лежить на столі з 11 березня. Росія на це не погодилася, але не отримала нових санкцій у відповідь.
Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умов сьогоднішніх домовленостей і спробують знову тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна: точно нові санкції, точно більше тиску,
– вказав президент.
Нагадаємо, у заяві Кремля за підсумками переговорів в Ер-Ріяді вказано, що перемир'я в енергетиці почало діяти з 18 березня. А "Чорноморська ініціатива" буцімто почне діяти лише після низки умов: США знімуть санкції з Россільгоспбанку та інших банків, залучених до торгівлі продовольством та добривами, знімуть обмеження на здійснення операцій і т.д.