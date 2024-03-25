Повідомляли про "загрозу вибухів": у Москві перевіряють близько 10 торговельних центрів
У Росії не минає жодного дня без повідомлень про "пожежу" чи "загрозу вибухів". Так, у Москві у близько 10 торговельних центрів зайшли правоохоронці.
Зокрема, у цих торговельних центрах шукають якісь "вибухові речовини". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Москві правоохоронці перевіряють близько 10 ТЦ
Російські пропагандисти повідомили, що вдень 25 березня у Москві співробітники правоохоронних органів перевіряють близько 10 торговельних центрів після повідомлень про "загрози вибухів". Зокрема, російські поліцейські почали евакуацію людей із приміщень цих ТЦ.
У Росії перевіряють торговельні центри після повідомлень про "загрози вибухів": дивіться відео
За попередніми даними відомо, що евакуацію провели у ТЦ "Мозаїка" на Кожухівській вулиці та двох ТЦ "Місто" у районі Лефортово та на Рязанському проспекті. Росіяни також діляться кадрами у мережі, де люди змушені стояти на вулицях біля торговельних центрів, адже їх вигнала звідти поліція.
Росіяни стоять біля ТЦ після того, як туди зайшла поліція: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи вдалося знайти щось російським правоохоронцям. Варто зазначити, що ці повідомлення цілком могли виявитися фейковими, адже подібні випадки у Росії з інформаціями про "загрози вибухів" траплялися часто за останні дні.
У Росії цілий день повідомляли про "загрозу вибухів"
- Російські пропагандисти повідомляли, що у Москві через загрозу вибуху 25 березня евакуювали 700 людей із медико-хірургічного центру ім. Пирогова. Усіх їх буцімто відвели на безпечну відстань, а у будівлі працювали російські спецслужби.
- Цього ж дня у Петербурзі через повідомлення про мінування евакуювали людей із торговельного центру "Пасаж" на Невському проспекті. Пізніше ТЦ відновив свою роботу.
- За день до цього російські силовики отримали повідомлення про бомбу у ТРЦ "Лондон Мол" у Санкт-Петербурзі. Всіх відвідувачів оперативно евакуювали, а на місце прибули рятувальники та правоохоронці.
- Нещодавно надійшло повідомлення про те, що саме 18-річний хлопець повідомив про "бомбу" в торговельному центрі. Підліток стверджував, що це був "жарт", але правоохоронці сприйняли його слова серйозно.