Деталі розповідають російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Трупи виявили упрожовж одного дня на півночі Москви.

Зверніть увагу Ріки, та не з водою: вулиці Ростова залило вмістом каналізації

Першого "двохсотого" виявив охоронець у місцевому парку. Труп лежав біля дерева, а голова вбитого – приблизно через 0,5 метра. Ким був чоловік, наразі невідомо. Його вік оцінили у 25 – 30 років.

Другий труп виявили вже у квартирі на вулиці Фестивальній. У нього також була відрізана голова. Деталей щодо цього трупа наразі не розкривають. Наразі російські "правоохоронці" намагаються встановити, чи пов'язані ці вбивства між собою.

Одного разу у Ростові

Не всі російські школярі радіють початку навчального року. В одній зі шкіл Ростова дев'ятикласник прийшов на уроки з ножем. Він встиг поранити 4 людей (якщо громадян країни-терористки) можна так назвати. Один з постраждалих отримав 5 ножових поранень. Ніхто не помер.

Губернатор вже виступив з офіційною заявою. Він розповів, що підліток страждає від психічного захворювання.