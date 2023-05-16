У Москві знову помітили дрони: літали і біля Кремля

Біля Кремля у Москві вночі16 травня знову помітили невідомі об'єкти в небі. Повідомляють про безпілотники.

Відео поширили у телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал. Дрони начебто летіли над МКАДом та Кутузовським проспектом.

До речі Саме вони почали війну проти нас, – Данілов про "атаку безпілотниками" на Кремль

Крім того, безпілотники помітили в районі Кремля. Наразі невідомо, що саме за безпілотники літають в Москві. Цілком ймовірно, що росіяни самі запускають дрони задля провокацій. Таким чином вони можуть шукати привід, аби звинуватити Україну в атаках.

Дрони біля Кремля: відео

Попередній випадок

Вночі 3 травня жителі Москви почули 2 гучні вибухи. Люди побачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни. У Росії заявили, що це українська "атака" безпілотниками по Кремлю. Мовляв, Київ замахнувся на Путіна.

Власне, це традиційна тактика окупантів. Заявити загрозу, аби мати причину погрожувати "відповіддю", що вони одразу й почали робити.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи вибухи у Кремлі, також заявив, що шоу могла влаштувати сама Росія. Загарбники постійно шукають виправдання для своїх дій. Радник глави ОП Михайло Подоляк припустив, що за "атакою" можуть стояти місцеві сили спротиву.