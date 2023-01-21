Готують удари по "центрах прийняття рішень", – Фейгін про системи ППО на дахах Москви

У Москві на дахах адмінбудівель встановили ППО. В ISW припустили, що так Кремль планує створити інформаційний привід та підготувати росіян до затяжної війни. Утім, російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін іншої думки.

Про це він сказав 24 Каналу. За його словами, якби Кремль мав на меті виключно пропагандистську направленість, то знайшов би інші м'якіші способи, оскільки росіяни й так "покірно йдуть на фронт".

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Ймовірно, окупанти хочуть вдарити по Банковій

Я думаю, вони готують удари по "центрах прийняття рішень" в Україні. Вони хочуть ударити по Банковій, вбити Зеленського, але розуміють, що це не лишиться безкарним,

– припустив російський правозахисник.

На його думку, в Кремлі розуміють, що за відповідні дії може "добряче прилетіти назад". А Владімір Путін – недовірливий, навіть біля своєї резиденції в Ново-Огарьово встановив системи ППО.

Так, все, що стосується ударів по українській "інфраструктурі прийняття рішень" буде гарно продаватися в Росії. Тож Кремль готується наперед щільно розмістити засоби протиповітряної оборони. Крім того, росіяни, ймовірно, бояться українських дронів.

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"Вони реально готуються, це не удавана акція. Вони звісно параноїки й бояться всього, але ж вони збираються інтенсифікувати кампанію, тому поява таких засобів є свідченням того, що вони справді збираються воювати вже саме з "центрами прийняття рішень", – підсумував російський правозахисник.

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