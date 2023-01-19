Ніякої паніки: у Москві на даху міноборони поставили ППО

У Москві на адмінбудівлях ставлять ППО. Так, на даху міністерства оборони з'явився самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони.

У телеграм-каналах уже сила-силенна фото та відео, які це підтверджують. Схоже, Росія взялась посилювати свою протиповітряну оборону.

Увага Західні аналітики вважають, що Росія може розпастися упродовж наступного десятиліття, – FT

З опублікованих кадрів можна побачити, що серед адмінбудівель є приміщення міністерства оборони Росії. На інших відео видно, як люди у військовій формі за допомогою крана затягують на дах російську техніку,



Росія встановила на даху міноборони ППО / Фото російські телеграм-канали



Подібні ЗРК фіксують не на одній адміністративній будівлі / Фото соцмережі

Додамо, будівля міноборони Росії розташована орієнтовно за 2 кілометри від Кремля.

Росія встановлює ЗРПК "Панцир-С1" на адмінбудівлях: відео

Панцир С1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

І саме такий, ймовірно, й розмістили на оборонному відомстві країни-агресорки.

На даху міноборони Росії встановили ППО: відео

Росія не на жарт налякана

Про це вказує хоча б дивна підготовка до новорічних святкувань. Так, майже 2 тисяч військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергували на бойових постах у новорічну ніч.

Зауважимо, що столиця Росії майже в 10 разів більша за авіабазу "Енгельс" у Саратовській області, де у грудні лунали вибухи. Тому, як зазначив полковник ЗСУ в запасі, у випадку з Москвою російська протиповітряна оборона навряд чи впорається з завданням.

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