"Ми живемо у пеклі": у Москві дружини мобілізованих провели 5-хвилинний пікет

У Москві дружини окупантів уперше провели пікет з вимогою відпустити мобілізованих додому. Щоправда, "акція протесту" тривала не більше 5 хвилин.

Про це повідомляє телеграм-канал "Важливі історії". Як повідомляють російські кореспонденти, на пікет вийшло близько 30 дружин та рідних мобілізованих чоловіків.

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"Моє життя від початку СВО змінилося у гіршу сторону"

Дружини російських загарбників 7 листопада у Москві влаштували пікет з закликом демобілізувати їхніх чоловіків. Акція пройшла на Театральній площі у російській столиці.

Жінки бідкалися, мовляв, не знають, що говорити власним дітям. Одна з найсміливіших росіянок заявляла, що з початком так званої "спецоперації" її життя "змінилося, але в гіршу сторону". Ба більше, на відео вона навіть наголосила, що не збирається голосувати за Владіміра Путіна, бо він зробив "багато поганого для країни".

Дружини окупантів бідкаються й вимагають демобілізації: дивіться відео

Щоправда, перший пікет дружин мобілізованих росіян тривав недовго – хвилин 5. Поруч проходив мітинг комуністів, які влаштували акцію до 106-ї річниці Жовтневої революції. На площі були присутні правоохоронці, тому організатора пікету відразу забрали й "відвели у бік". До жінок після цього підійшов депутат Держдуми й заявив, що буцімто "передасть звернення" до влади.

У російській армії зросла кількість дезертирів

Російські військові зазнають шалених втрат у живій силі та техніці. Станом на 7 листопада так звана "друга армія світу" втратила вже 306 860 особового складу й тисячі одиниць техніки.

Окупанти не мають великого бажання загинути під час штурмів, виконуючи чужі забаганки, а тому – кількість дезертирів швидко збільшується. Причин для дезертирства окупанти мають чимало: великі втрати професійних військових, накази командирів, які відправляють їх на вірну смерть, та морально-психологічне виснаження.

Аби стримати масове дезертирство, військове керівництво намагається вирішити проблему "грошовим забезпеченням" родини після його смерті. Водночас для того, щоб боротися із дезертирством, Росія почала активніше застосовувати загороджувальні загони. Вони складаються переважно з бійців “Росгвардії”, які розташовані на другій лінії оборони.