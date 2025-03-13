У Москві горить одна з ТЕЦ: пожежників не пропускають, бо "режимний об’єкт"

У Москві виникла масштабна пожежа на ТЕЦ, що розташована на 3-й Хорошівській вулиці. Вогонь швидко розповсюджується, але пожежників не пропускають, щоб затушити його.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу на Московській ТЕЦ

За попередньою інформацією, пожежа виникла на даху восьмиповерхової будівлі ТЕЦ-16, там міг загорітися утеплювач. Над будівлею спостерігають густий чорний дим.

Пожежа на ТЕЦ-16 / Фото росЗМІ

Повідомляється, що площа пожежі стрімко розширюється. Відомо, що полум'я охопило площу щонайменше у 300 квадратів.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в будівлі, яка не працювала через ремонт у ній. На роботу ТЕЦ інцидент нібито не вплинув.

Пожежа на ТЕЦ у Москві: дивіться відео

Цікаво, що пожежники не можуть під'їхати до палаючої будівлі. Попри спроби проїхати через КПП, їх не пропустили. Співробітники ТЕЦ стверджують, що це "режимний об'єкт".

Також низькопрокладені труби заважають встановленню підйомних механізмів на території ТЕЦ-16 для гасіння пожежі. Є загроза поширення вогню на масляні баки в цокольне приміщення.

Нагадаємо, що у ніч на 13 березня дрони уразили кілька об'єктів інфраструктури в Росії. На місці прильотів виникли пожежі.