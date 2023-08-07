Невідомі дрони тероризують Москву: один знайшли на могилі Владлена Татарського

Російські ЗМІ повідомляють, що невідомі безпілотники підняли на вуха спецслужби Москви. Місцеві жителі активно повідомляють про дрони — на вулиці, на деревах та навіть на кладовищі.

Один з таких БпЛА бачили навіть на могилі пропагандиста Владлена Татарського, який загинув від вибуху у кафе. Владімір Путін навіть посмертно нагородив російського воєнкора.

Дивіться також Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті

Безпілотники лякають росіян

Під час планового обходу у ніч на 5 серпня росгвардія знайшла дрон на території Троєкурівського цвинтаря. На могилі колаборанта Максима Фоміна, більш відомого як Владлен Татарський, знаходився потужний БпЛА. Вибухівки поряд з ним не було.

Наразі спецслужби Росії проводять розслідування, щоб з'ясувати, хто приніс дрон на могилу та чи має знахідка якесь таємне значення. За два дні до цього безпілотник знаходили на місці іншого поховання.

Також росіяни повідомляють про інші випадки польотів невідомий БпЛА. Директор проєкта "Траст" зіштовхнувся із квадрокоптером на Шмітівському проїзді. Він їхав за кермом свого БМВ пізно ввечері і не помітив дрон. Той врізався прямо в авто – пошкодження мінімальні. Про інцидент Бабкін одразу повідомив у поліцію.

Також відомо про ще один безпілотник – його знайшли поряд з місцем розташування Науково-дослідного інституту Росрезерву. Росіяни заявляють, що це вже розмова про стратегічну безпеку.

У Москві наразі неспокійно